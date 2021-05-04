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В ХМАО автоинспекторов обвинили в захвате парковки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, парковка, дорожные знаки, стоянка запрещена, видеофиксация
Житель Ханты-Мансийска обвинил сотрудников полиции в присвоении парковки Фото:

Житель Ханты-Мансийска обвинил сотрудников полиции в том, что они паркуют автомобили под знаком, запрещающим остановку и стоянку (знак 32.7) совместно с табличкой «Кроме служебного транспорта УМВД». При этом, судя по ответу администрации Ханты-Мансийска, в действующем проекте улицы, знака, разрешающего парковку служебного транспорта, нет. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.

«Ханты-Мансийск, Ленина 55. УМВД устроили себе парковку под знаком — остановка запрещена! Но видимо не для всех. Превышают полномочия», — сказал анонимный автор поста в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск». Он также добавил, что в проекте улицы вместо установленной таблички значится «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспондента URA.RU заверили, что знаки расположены законно. «Необходимые документы на этот знак имеются. А ее размещение согласовано с администрацией города», — ответили в пресс-службе. В мэрию Ханты-Мансийска был отправлен запрос, там пообещали ответить позднее. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депутата из Ханты-Мансийска заподозрили в присвоении парковки. Жители обвинили в этом депутата городской думы Алексея Жукова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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