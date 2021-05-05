Заключенные в России смогут купить себе лучшие условия содержания

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Подозреваемым и обвиняемым обеспечат приватность в санузлах Фото:

В России до 2030 года смягчат условия содержания в следственных изоляторах. Людям, попавшим туда, расширят перечень платных услуг. Такие данные содержатся в новой концепции развития уголовно-исполнительной системы.

«Для создания надлежащих условий содержания в СИЗО необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету», — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также сообщается, что размер денежных средств, разрешенных к ежемесячному расходованию заключенным на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, будет увеличен.

Согласно этой концепции, людям обеспечат приватность в санузлах, оснастят помещения холодильниками и телевизорами, пишет «Ридус». Также заключенным создадут условия для занятий спортом вне камер. Планируется расширить и перечень тяжелых заболеваний, при которых людей нельзя будет содержать под стражей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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