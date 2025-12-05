Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников

Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников
06 декабря 2025 в 04:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ атаковали Рязанскую облазь

ВСУ атаковали Рязанскую облазь

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Рязанской областью были сбиты несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет», — заявил губернатор в официальном telegram-канале.

В области действует запрет на публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов с последствиями атак. При обнаружении обломков запрещено приближаться к ним, необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал