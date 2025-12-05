Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников
ВСУ атаковали Рязанскую облазь
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Над Рязанской областью были сбиты несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет», — заявил губернатор в официальном telegram-канале.
В области действует запрет на публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов с последствиями атак. При обнаружении обломков запрещено приближаться к ним, необходимо немедленно звонить по номеру 112.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.