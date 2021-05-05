Лаврова возмутило заявление о «подаренных» Казахстану территориях

Скандальное заявление депутата Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, назвавшего территории Казахстана «российским подарком», является попыткой привлечь к себе внимание. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана большим подарком со стороны России и Советского Союза. В ответ на слова российского депутата казахстанский МИД передал России ноту и заявил, что подобные заявления наносят ущерб серьезный ущерб союзническим отношениям.
«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: „Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали“. Может быть, они из этой „оперы“», — прокомментировал заявление Никонова Лавров в интервью казахстанскому агентству «ХАБАР».
Глава МИД также подчеркнул, что Россия и Казахстан, согласно договоренностям, уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Поэтому от высших должностных чинов РФ, определяющих взаимоотношение между двумя странами, никогда не прозвучит высказывания, в которых подвергаются сомнению достигнутые договоренности.
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