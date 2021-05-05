В Свердловской области зафиксировали около 50 лесных пожаров

Пожарным в праздники добавилось работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области с начала мая зафиксировано около 50 природных пожаров. Глава министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов напомнил жителям региона об ограничениях, установленных постановлением правительства об особом противопожарном режиме, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в период нерабочих и праздничных дней. Статистика говорит о том, что большинство лесных пожаров возникли там, где отдыхали люди. Причина возникновения 90% лесных пожаров — действия жителей. Быстрому распространению огня при этом способствует сухая и ветреная погода», — подчеркнул Алексей Кузнецов.

По данным министерства, с начала мая на территории Свердловской области ликвидировано 37 природных пожаров. Продолжают действовать 11 пожаров на общей площади более 400 гектаров, 9 из них на — общей площадью в 371 гектар — локализованы и больше не распространяются.

Ситуация находится под контролем губернатора Евгения Куйвашева. В борьбе с пожарами задействовано 90 специалистов, работает 21 единица техники — бульдозеры, тракторы, пожарные машины. Для авиационной охраны лесов привлечены три вертолёта и пять самолетов.

За разжигание огня в лесах для свердловчан предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. При причинении значительного ущерба нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности — ему грозит до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.