Лавров пригрозил Евросоюзу за санкции против России

Россия не оставит без ответа санкции Запада Фото: Официальный сайт Президента РФ

Россия не оставит без ответа санкции со стороны Евросоюза в отношении российских компаний и парламентариев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний», — цитирует Лаврова ТАСС. Представитель МИД подчеркнул, составленный Евросоюзом санкционный список является необоснованным и нелегитимным.

Лавров подчеркнул, что манера принимать решения по санкциям становится заразительной. По его словам данную моду ввели США, а после ее перенял Евросоюз. Представитель МИД добавил, что Москва уже объявила персонами нон грата чиновников ЕС, ответственных за принятие новой волны санкций в отношении официальных лиц РФ, включая парламентариев.