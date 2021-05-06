Лавров пригрозил Евросоюзу за санкции против России

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир
Россия не оставит без ответа санкции Запада Фото:

Россия не оставит без ответа санкции со стороны Евросоюза в отношении российских компаний и парламентариев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний», — цитирует Лаврова ТАСС. Представитель МИД подчеркнул, составленный Евросоюзом санкционный список является необоснованным и нелегитимным.

Лавров подчеркнул, что манера принимать решения по санкциям становится заразительной. По его словам данную моду ввели США, а после ее перенял Евросоюз. Представитель МИД добавил, что Москва уже объявила персонами нон грата чиновников ЕС, ответственных за принятие новой волны санкций в отношении официальных лиц РФ, включая парламентариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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