Путин назвал причину закрытия авиасообщения с другими странами

Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно перемещаться и полноценно отдыхать, сказал президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отрицает, что закрытие авиасообщения для российских туристов связано с политическими причинами. Такое заявление сделал российский лидер на видеоконференции с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Что касается наших партнеров за границей, вопрос не лежит в политической плоскости — это [решение] связано с медицинскими ограничениями. С помощью специалистов мы будем внимательно отслеживать ситуацию в этих странах и принимать соответствующие решения для наших туристов. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно перемещаться и полноценно отдыхать», — заявил он во время видеоконференции.

Ранее в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что Россия намерена возобновить двусторонние связи в туристической сфере. Однако это произойдет только при улучшении эпидемиологической обстановки, добавил глава РФ.

В апреле российский оперштаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию с 15 апреля по 1 июня. За несколько дней до этого Эрдоган высказался о ситуации в Донбассе. Он заявил, что считает Крым украинской территорией, пишет RT.