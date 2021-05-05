Путин намерен возобновить туристические связи с Турцией

Россия и Турция намерены возобновить двусторонние связи в туристической сфере при улучшении эпидемиологической обстановки. Такое решение в ходе телефонного разговора приняли президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В ходе беседы главы государств затронули нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Турции. В связи с чем Россия начнет поставку вакцины «Спутник V» в мае. Также рассматривается возможность ее совместного производства на турецких предприятиях. «По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — сообщается на сайте Кремля.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Затем в стране ввели локдаун до 17 мая.
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