Путин намерен возобновить туристические связи с Турцией

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Турция, турция
Россия возобновит туристические отношения с Турцией при улучшении ситуации с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия и Турция намерены возобновить двусторонние связи в туристической сфере при улучшении эпидемиологической обстановки. Такое решение в ходе телефонного разговора приняли президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе беседы главы государств затронули нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Турции. В связи с чем Россия начнет поставку вакцины «Спутник V» в мае. Также рассматривается возможность ее совместного производства на турецких предприятиях. «По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — сообщается на сайте Кремля.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Затем в стране ввели локдаун до 17 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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