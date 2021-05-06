Харламов предложил снять шоу «Холостяк» с Биллом Гейтсом

Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс мог бы стать новым героем шоу «Холостяк». Об этом заявил резидент Comedy Club Гарик Харламов.
Юморист сравнил Гейтса с рэпером Тимати, который практически сразу после расставания с моделью Анастасией Решетовой согласился искать любовь в шоу «Холостяк». Комик опубликовал отредактированное фото рэпера, на лицо которого наложено изображение Гейтса.
«Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в „Холостяке“?» — цитирует Харламова «
Подписчики оценили идею комика, а также предложили свои варианты. «Уже вижу Билла Гейтса, приходящего на „Давай Поженимся“! Роза ему: „А кормить семью как будешь?!“)А Гузеева — молчит, посапывает… Вдруг ее саму выберет!» — написал evgeniy_hait (орфография и пунктуация автора сохранена). Некоторые предложили снять фильм «Женить Билла». Девушки же в шутку начали интересоваться, где можно записаться на кастинг «Холостяка».
Ранее URA.RU сообщало, что Гейтс собирается развестись со своей супругой Мелиндой. Пара сообщила, что за 27 лет они вырастили трех детей и создали благотворительный фонд, работу над которым планируют продолжить вместе. При этом они попросили не нарушать границы их личного пространства, пока они начинают новую жизнь.
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