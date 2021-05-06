06 мая 2021

Харламов предложил снять шоу «Холостяк» с Биллом Гейтсом

© Служба новостей «URA.RU»
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Харламов сравнил Гейтса с Тимати

Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс мог бы стать новым героем шоу «Холостяк». Об этом заявил резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Юморист сравнил Гейтса с рэпером Тимати, который практически сразу после расставания с моделью Анастасией Решетовой согласился искать любовь в шоу «Холостяк». Комик опубликовал отредактированное фото рэпера, на лицо которого наложено изображение Гейтса.

«Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в „Холостяке“?» — цитирует Харламова «Федеральное агентство новостей».

Подписчики оценили идею комика, а также предложили свои варианты. «Уже вижу Билла Гейтса, приходящего на „Давай Поженимся“! Роза ему: „А кормить семью как будешь?!“)А Гузеева — молчит, посапывает… Вдруг ее саму выберет!» — написал evgeniy_hait (орфография и пунктуация автора сохранена). Некоторые предложили снять фильм «Женить Билла». Девушки же в шутку начали интересоваться, где можно записаться на кастинг «Холостяка».

Харламов отредактировал фотографию Тимати, наложив на нее лицо Гейтса

Ранее URA.RU сообщало, что Гейтс собирается развестись со своей супругой Мелиндой. Пара сообщила, что за 27 лет они вырастили трех детей и создали благотворительный фонд, работу над которым планируют продолжить вместе. При этом они попросили не нарушать границы их личного пространства, пока они начинают новую жизнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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