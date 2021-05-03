Билл Гейтс разводится после 27 лет в браке

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается развестись со своей супругой Мелиндой. Об этом он объявил в Twitter.
«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в сообщении, размещенном на аккаунте Гейтса в Twitter. Подписали письмо оба супруга.
Билл и Мелинда пишут, что за 27 лет они вырастили трех детей и создали благотворительный фонд, работу над которым планируют продолжить вместе. В конце они попросили не нарушать границы их личного пространства, пока они начинают новую жизнь. О финансах Гейтсы не говорят.
May 3, 2021
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