03 мая 2021

Билл Гейтс разводится после 27 лет в браке

© Служба новостей «URA.RU»
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Билл и Мелинда Гейтс сообщили о разводе. Фото:

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается развестись со своей супругой Мелиндой. Об этом он объявил в Twitter.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в сообщении, размещенном на аккаунте Гейтса в Twitter. Подписали письмо оба супруга.

Билл и Мелинда пишут, что за 27 лет они вырастили трех детей и создали благотворительный фонд, работу над которым планируют продолжить вместе. В конце они попросили не нарушать границы их личного пространства, пока они начинают новую жизнь. О финансах Гейтсы не говорят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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