06 мая 2021

Западные СМИ раскрыли главные цели Путина на посту президента

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Владимир Путин на заводе
Путин ведет Россию к новому этапу мировой политики Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент России Владимир Путин старается сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета для страны. В этом ему помогут новые виды оружия, считает обозреватель немецкого журнала Focus Томас Егер.

«Наращивая вооружения, президент Путин хочет сохранить суверенитет и статус России. При этом в первую очередь он делает ставку на два вида оружия — атомный подводный дрон „Посейдон“ и гиперзвуковую ракету „Циркон“», — приводит «ИноСМИ» сообщение эксперта. По мнению немецкого специалиста, новое оружие позволит Москве укоренить свое влияние в мире и не дать втянуть себя в возможные конфликты между США и Китаем.

Препятствовать России в сохранении статуса сверхдержавы будет усиление противоборства с Штатов с Китаем в космосе, отмечает Егер. В частности, этому будет способствовать создание космических сил США и намерения Пекина построить космическую станцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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