Западные СМИ раскрыли главные цели Путина на посту президента

Президент России Владимир Путин старается сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета для страны. В этом ему помогут новые виды оружия, считает обозреватель немецкого журнала Focus Томас Егер.
«Наращивая вооружения, президент Путин хочет сохранить суверенитет и статус России. При этом в первую очередь он делает ставку на два вида оружия — атомный подводный дрон „Посейдон“ и гиперзвуковую ракету „Циркон“», — приводит «ИноСМИ» сообщение эксперта. По мнению немецкого специалиста, новое оружие позволит Москве укоренить свое влияние в мире и не дать втянуть себя в возможные конфликты между США и Китаем.
Препятствовать России в сохранении статуса сверхдержавы будет усиление противоборства с Штатов с Китаем в космосе, отмечает Егер. В частности, этому будет способствовать создание космических сил США и намерения Пекина построить космическую станцию.
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