Ученые назвали неожиданную причину рака кишечника

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, кабинет врача, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, доктор, медик
Причиной рака кишечника американские ученые назвали чрезмерное употребление сладкого Фото:

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что причиной развития рака кишечника в возрасте до 50 лет может стать чрезмерное потребление сладких напитков. Для этого им пришлось изучить медицинские записи более 95 тысяч женщин.

«У женщин, которые выпивали более 0,5 литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше», — приводит The Guardian выводы ученых. В результате женщинам рекомендовано воздержаться от употребления таких напитков, уточняет телеканал 360.

Другие ученые считают, что для подтверждения причины необходимы дополнительные исследования. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей отмечает, что анализ основан только на шести случаях рака, обнаруженных в этой группе. По его мнению, этого мало, чтобы делать выводы. «Убежден, что нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес», — добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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