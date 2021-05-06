Прокуратура проверит «Парк Сказов» на соблюдение экологических законов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку по факту незаконного размещения мусора в лесу, расположенном возле развлекательного центра «Парк Сказов». Жалоба о незаконном захоронении мусора поступила от посетителей эко-парка, расположенном в Арамиле. Об этом URA.RU сообщил источник в прокуратуре Свердловской области.

«Природоохранная прокуратура организовала проверку по публикации в социальных сетях о незаконном размещении отходов, предположительно, „Парком Сказов“. Будет устанавливаться, кто конкретно разместил мусор», — сообщила URA.RU представитель прокуратуры Свердловской области Марина Сергеевна Канатова. Она добавила, что силовики проверят парк на предмет соблюдения экологического законодательства и запросят у него лицензию на работу.

В социальных сетях до этого появилась информация о захоронении мусора в лесу. Пользователь выложил видео, где видно, как закапывают строительный мусор на территории лесопарка. Водитель экскаватора представился сотрудником культурно-развлекательного центра «Парк Сказов».

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении акватории городского пруда. Из-за таяния льда мусор всплыл на поверхность пруда. Площадь такого «мусорного острова» составила примерно 15 квадратных метров. По словам администрации Екатеринбурга, такая картина повторяется каждый год.