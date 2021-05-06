06 мая 2021
05 мая 2021

Сотрудники свердловского эко-парка устроили свалку в лесу. В дело вмешалась прокуратура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура проверит «Парк Сказов» на соблюдение экологических законов Фото:

Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку по факту незаконного размещения мусора в лесу, расположенном возле развлекательного центра «Парк Сказов». Жалоба о незаконном захоронении мусора поступила от посетителей эко-парка, расположенном в Арамиле. Об этом URA.RU сообщил источник в прокуратуре Свердловской области.

«Природоохранная прокуратура организовала проверку по публикации в социальных сетях о незаконном размещении отходов, предположительно, „Парком Сказов“. Будет устанавливаться, кто конкретно разместил мусор», — сообщила URA.RU представитель прокуратуры Свердловской области Марина Сергеевна Канатова. Она добавила, что силовики проверят парк на предмет соблюдения экологического законодательства и запросят у него лицензию на работу.

В социальных сетях до этого появилась информация о захоронении мусора в лесу. Пользователь выложил видео, где видно, как закапывают строительный мусор на территории лесопарка. Водитель экскаватора представился сотрудником культурно-развлекательного центра «Парк Сказов».

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении акватории городского пруда. Из-за таяния льда мусор всплыл на поверхность пруда. Площадь такого «мусорного острова» составила примерно 15 квадратных метров. По словам администрации Екатеринбурга, такая картина повторяется каждый год.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...