Киберэксперты: как обезопасить россиян от звонков мошенников

Телефонные мошенники пользуются слитыми в сеть персональными данными россиян, отметили киберэксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телефонные мошенники перестанут звонить россиянам, если компании, которые хранят персональные данные граждан, начнут крупно штрафовать за их утечку. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава аналитического центра Zecurion (специализируется на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности) Владимир Ульянов.

«Одна из основных проблем, это то, что сейчас нет фактически никакой ответственности за утечку информации. Ну, утечка произошла, да и бог с ней. Хотя, у нас есть и законодательство, тот же самый закон „О защите персональных данных“, но реальная ответственность за невыполнение каких-то пунктов довольно ничтожна. Несерьезные штрафы, которые могут быть наложены на компании, не побуждают их реально заниматься защитой персональных данных», — объяснил URA.RU Ульянов.

Ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов считает, что компании, обладающие персональными данными россиян, надо мотивировать поощрениями со стороны государства. «Не надо их пугать, надо их заставлять работать честно. В России и некоторых странах можно лишь заставить. Можно законодательно усовершенствовать те нормы, которые будут их рублем наказывать, либо их рублем поощрять за то, что они, например, не имеют утечек данных клиентов», — считает собеседник агентства.

«Хочешь получить выгоду от государства по снижению налога — пожалуйста. Но сделай так, чтобы пять лет не было жалоб со стороны клиентов и не было фактических данных у правоохранительных органов по утечке данных твоих клиентов или субклиентов. Это наиболее оптимальный вариант, потому что „запугать“ — сейчас уже эти меры не действуют», — добавил Вехов. Киберэксперты подчеркнули, что мошенники используют те персональные данные, которые оказались слитыми в сеть, а не те, которые были добыты благодаря взлому хакеров.