Ольга Бузова разместила в Instagram пост о состоянии своего здоровья после операцииФото: @buzova86, Instagram
Подписчики певицы Ольги Бузовой высказали свое возмущение под ее постом в Instagram о прошедшей операции. Пользователи соцсети считают, что болезнь артистки — пиар. Поклонники уверены, что нельзя так хайповать на собственном здоровье.
Экстренно госпитализировали Бузову 5 мая. Ей провели операцию. Позже телеведущая сообщила подписчикам, что от наркоза она отошла плохо и сейчас проходит болезненное восстановление. Звезда отметила, что не будет сообщать подробности, чтобы не создавать слухи. И призвала подписчиков не строить догадки по поводу ее болезни.
Подписчики высказали возмущение по поводу созданного ажиотажа вокруг операции Бузовой
@3346_viktoriia, Instagram
Подписчики отметили, что ведущая излишне выставляет себя на всеобщее обозрение
@tatianakruglikova8698, Instagram
Фанаты считают, что интригу Бузова создает ради увеличения числа подписчиков
@lersilerina, Instagram
Поклонники высказали предположение, что Бузова сделала ринопластику
@777azm, Instagram
Фанаты отметили, что артистка чувствует себя хорошо, раз выкладывает посты в Instagram
@russiannoinstagirl, Instagram
Подписчики высказали мнение, что информация о реанимации и срочной операции не достоверна