В соцсетях накинулись на Бузову после поста об операции. «Разве можно хайповать на здоровье?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова разместила в Instagram пост о состоянии своего здоровья после операции Фото:

Подписчики певицы Ольги Бузовой высказали свое возмущение под ее постом в Instagram о прошедшей операции. Пользователи соцсети считают, что болезнь артистки — пиар. Поклонники уверены, что нельзя так хайповать на собственном здоровье.

Экстренно госпитализировали Бузову 5 мая. Ей провели операцию. Позже телеведущая сообщила подписчикам, что от наркоза она отошла плохо и сейчас проходит болезненное восстановление. Звезда отметила, что не будет сообщать подробности, чтобы не создавать слухи. И призвала подписчиков не строить догадки по поводу ее болезни.

Подписчики высказали возмущение по поводу созданного ажиотажа вокруг операции Бузовой
Подписчики отметили, что ведущая излишне выставляет себя на всеобщее обозрение
Фанаты считают, что интригу Бузова создает ради увеличения числа подписчиков
Поклонники высказали предположение, что Бузова сделала ринопластику
Фанаты отметили, что артистка чувствует себя хорошо, раз выкладывает посты в Instagram
Подписчики высказали мнение, что информация о реанимации и срочной операции не достоверна

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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