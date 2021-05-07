Ольга Бузова сообщила, что ей провели экстренную операцию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова находится в реанимации после экстренной операции, которая прошла 5 мая. Об этом она написала в своем instagram-аккаунте, выложив первую после госпитализации фотографию.

«Во избежание идиотских слухов сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», — написала Бузова в соцсети. Она отметила, что не сообщала подробности операции, потому что не хотела создавать слухи о болезни.

Бузова отметила, что ее состояние еще очень тяжелое, однако не сообщила свой диагноз. Также певица призвала подписчиков не строить догадок о ее болезни. Однако под фотографией появилось большое количество комментариев. Пользователи, в основном, обращали внимание на нос артистки.

Ранее сообщалось, что Бузова попала в реанимацию. Певице потребовалось хирургическое вмешательство. Менеджер артистки подтвердил эту информацию, передает телеканал 360.

Фото: скриншот Ольги Бузовой в Instagram