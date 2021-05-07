Бузова выложила первое селфи после госпитализации. «Реанимация, плохо отошла от наркоза»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова сообщила, что ей провели экстренную операцию Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова находится в реанимации после экстренной операции, которая прошла 5 мая. Об этом она написала в своем instagram-аккаунте, выложив первую после госпитализации фотографию.

«Во избежание идиотских слухов сообщаю. Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», — написала Бузова в соцсети. Она отметила, что не сообщала подробности операции, потому что не хотела создавать слухи о болезни.

Бузова отметила, что ее состояние еще очень тяжелое, однако не сообщила свой диагноз. Также певица призвала подписчиков не строить догадок о ее болезни. Однако под фотографией появилось большое количество комментариев. Пользователи, в основном, обращали внимание на нос артистки.

Ранее сообщалось, что Бузова попала в реанимацию. Певице потребовалось хирургическое вмешательство. Менеджер артистки подтвердил эту информацию, передает телеканал 360.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...