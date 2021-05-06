Самая молодая выставка Екатеринбурга — в маршруте «Ночи музеев»

На выставке можно познакомиться с историей становления спортивных бальных танцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выставка, посвященная становлению спортивных бальных танцев на Урале в советскую эпоху, вошла в маршрут проекта «Ночь музеев». Экспозиция, открывшаяся 29 апреля, рассчитывает на внимание гостей во время акции, которая пройдёт 15 мая. Об этом URA.RU рассказал представитель Музея истории Екатеринбурга.

«Наша выставка будет работать в рамках программы „Ночь музеев“, которая состоится 15 мая. Все желающие смогут с ней познакомиться», — сообщила URA.RU куратор выставки Татьяна Кузнецова.

На выставке можно узнать историю появления спортивных бальных танцев в Свердловске в эпоху СССР, когда власть не одобряла таких хобби. В экспозиции рассказывается, каким образом жители Свердловска смогли отстоять свое право на занятие танцами. Выставка оформлена снимками 1960-1980-х годов, вырезками из газет и афиш, также здесь представлены награды и кубки 1990-х годов и танцевальная одежда. Открытие провел директор Музея Сергей Каменский, а для гостей выступил танцевальный коллектив одного из лучших в УрФО центров — «АИСТ».

Ранее URA.RU сообщало об открытии выставки спортивных бальных танцев в Музее истории Екатеринбурга. Обстановка выставки позволяет зрителям погрузиться в атмосферу тех времен, когда танцы считались чуждыми для советского человека.