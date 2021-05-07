07 мая 2021

Суд дал четыре года колонии модели, обокравшей депутата Госдумы

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Модель признали виновной в краже 22 миллионов у депутата Госдумы Фото:

Бывшая подруга депутата Госдумы РФ от ЛДПР Сергея Жигарева, модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии. Девушку и ее приятеля Ибрагима Дудаева признали виновными в краже 22 млн рублей.

«Суд приговорил подсудимых к 4 годам заключения. Отбывать их реально ни Ибрагиму Дудаеву, ни Ольге Синтюревой не придется: мужчине зачли срок, проведенный в СИЗО, а исполнение судебного решения в отношении фотомодели было отсрочено, потому что она стала матерью», — передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Сергей Жигарев обвинил Ольгу Синтюреву в краже 20 млн рублей и 35 тысяч долларов из его сейфа. Ночью 28 июня 2018 года модель приехала автомобиле к ЖК «Звезды Арбата». Она с Дудаевым пошла в апартаменты депутата. Там мужчина взломал сейф, а модель следила за обстановкой. Подельники взяли деньги и скрылись с места преступления. После того, как девушка узнала о намерении депутата обратиться в полицию, она выманила его на разговор в безлюдное место. Во время их встречи к машине подбежал Дудаев и вытащил из салона депутата, несколько раз ударив его.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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