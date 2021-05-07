Александр Ильтяков считает, что учить детей должны профессионалы, а не родители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков считает, что в школах нужно отказываться от домашних заданий. По мнению политика, обучением детей должны заниматься не родители, а профессионалы. Об этом он рассказал 8 мая на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Самая главная задача — научить ребенка. Это должен делать преподаватель, профессионал, а не родители», — заявил Ильтяков. Он считает, что далеко не каждый родитель может помочь ребенку в учебе: «Мы не все отлично учились. Кто-то и троечник, и двоечник, кто-то вообще школу не закончил. Но это не умаляет достоинства каждого гражданина».

Ильтяков отметил, что подсмотрел идею в Канаде, где все дети, начиная с первого класса, целый день проводят в школе, как на работе. «В шесть часов вечера он вернется домой. И никаких домашних заданий он выполнять не будет. Он будет наслаждаться общением с семьей», — заявил депутат. Он добавил, что уже высказывал эту идею на государственном уровне.

Также Ильтяков обратил внимание, что дети канадских фермеров ездят на учебу на автобусах, которые ходят строго по расписанию. Главное условие — чтобы время в дороге не превышало 45 минут. Эту идею он также предложил использовать в России: «Должны быть образовательные центры на расстоянии до 45 минут. Не надо держать малокомплектные школы. Но дети должны учиться в идеальных условиях. Школа должна быть не для заработка, а для детей».

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из поселков ХМАО родители взбунтовались против непосильных домашних заданий. Они заявляли, что объем таких заданий завышен в три раза.