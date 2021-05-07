Риелторы предупредили о риске коллапса на рынке недвижимости

Одна из проблем российского ипотечного рынка — неопределенность ситуации на рынке, считает Иван Камельских, Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возможное резкое повышение ипотечной ставки на первичное жилье после окончания в РФ программы льготного кредитования в июле 2021 года может начать формировать отложенный спрос. Это в будущем может привести к коллапсу на рынке и еще более резкому росту средней стоимости квадратного метра в условиях снижения объемов предложения. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

В ряде регионов РФ ставка по ипотеке может вырасти более, чем на 1% после окончания программы льготного кредитования, считает Камельских. Это приведет к снижению спроса, считает он. «Рост ставок приведет к тому, что часть граждан отложит покупку жилья, другая — просто не сможет получить нужную сумму из-за растущей переплаты по ипотеке. Снижение спроса без дополнительных стимулирующих мер для девелоперов приведет к тому, что они начнут сокращать планы по выводу объектов на рынок. В итоге, на рынке будут формироваться две противоположные тенденции — отложенный спрос будет расти, а предложение будет зависеть от снижения интереса», — заявил URA.RU Камельских.

В будущем это чревато тем, что при создании условий для покупки жилья и реализации отложенного спроса, на рынке вновь возникнет дефицит предложения, а это снова подстегнет цены, добавил Камельских. Он уточнил, что государство сейчас предпринимает меры по стимулированию объемов предложения, однако эффективность этих мер пока находится под вопросом.

Президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский в беседе с URA.RU подчеркнул, что цены на жилье ни разу не снижались за последние несколько десятков лет. «Не соглашусь с тем, что будет некий отложенный спрос, и через какое-то время застройщик не будет строить, и будет цена расти. Она все время растет. Важно на сколько», — объяснил Горский.