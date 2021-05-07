Катя Клэп призналась, почему отрезала себе волосы

Блогер Катя Клэп (Екатерина Трофимова) отрезала свои волосы, устав слушать советы окружающих о своей внешности. При смене имиджа она вдохновлялась образами американской актрисы Алиссы Милано и персонажем Лиззи Магуайер из одноименного американского сериала. Об этом Клэп рассказала в Instagram.
«Меня выбесили советы из жопы и решилась. В один вечер просто взяла ножницы и отрезала волосы», — рассказала Катя Клэп, отвечая на вопрос подписчика о новой прическе. Блогер добавила, что долго мечтала о новой стрижке, но ее отговаривали знакомые.
Она также рассказала, что на смену образа ее вдохновили кумиры. «Мои инспо (от англ. inspiration — вдохновение, прим.ред.) за последний месяц. Алисса Милано и Лиззи Магуайер», — добавила блогер.
Катя Клэп показала новую прическу в начале мая. Волосы она укоротила, оставив длинными только несколько локонов. Ранее блогер рассказывала о комплексах, которые много лет мешали ей наслаждаться жизнью. По словам Клэп, она боролась с темными кругами под глазами, лишним весом и шрамами от прыщей.
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