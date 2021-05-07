Суд наказал «Первый канал» за нарушение закона об иноагентах

Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Первый канал» на 30 тысяч рублей за демонстрацию названия СМИ, являющегося иноагентом, без соответствующей маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Привлечении [„Первого канала“] к административной ответственности», — говорится на сайте «Электронное правосудие». Штраф по правонарушению составил 30 тысяч рублей, передает «Открытые медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
Как пишет РБК, административное дело заведено из-за демонстрации СМИ-иноагента в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале. URA.RU не удалось получить комментарий у ведущего шоу Артема Шейнина.
Ранее Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов. Статус иноагента был присвоен изданию «Медуза». Журналисты Bellingcat заявляли, что с помощью этого издания Британия якобы пыталась ослабить Россию, передает агентство Nation News.
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