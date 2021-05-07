07 мая 2021

Суд наказал «Первый канал» за нарушение закона об иноагентах

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Суд Москвы вынес постановление оштрафовать первый канал на 30 тысяч рублей Фото:

Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Первый канал» на 30 тысяч рублей за демонстрацию названия СМИ, являющегося иноагентом, без соответствующей маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Привлечении [„Первого канала“] к административной ответственности», — говорится на сайте «Электронное правосудие». Штраф по правонарушению составил 30 тысяч рублей, передает «Открытые медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Как пишет РБК, административное дело заведено из-за демонстрации СМИ-иноагента в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале. URA.RU не удалось получить комментарий у ведущего шоу Артема Шейнина.

Ранее Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов. Статус иноагента был присвоен изданию «Медуза». Журналисты Bellingcat заявляли, что с помощью этого издания Британия якобы пыталась ослабить Россию, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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