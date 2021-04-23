Министерство юстиции РФ признало издание «Медуза» иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.
«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project», — сообщается на сайте ведомства. Также в реестр иностранных агентов попало «Первое антикоррупционное СМИ». Минюст уточняет, что это сделано, чтобы соблюсти действующее законодательство России.
В Медузе не получали уведомления о признании издания иностранным агентом, заявила гендиректор СМИ Галина Тимченко в разговоре с РИА «Новости». URA.RU направили запрос в министерство юстиции. Дозвониться до Тимченко не удалось.
Политолог Олег Матвейчев уверен, что издание давно пора было признать иностранным агентом, пишет RT. О подготовке нового реестра иноагентов сообщалось еще 19 февраля. Ранее статус иностранного агента получил «Альянс врачей», напоминает телеканал 360.
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