Минюст признал «Медузу» иноагентом. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минюст признал Медузу иноагентом Фото:

Министерство юстиции РФ признало издание «Медуза» иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project», — сообщается на сайте ведомства. Также в реестр иностранных агентов попало «Первое антикоррупционное СМИ». Минюст уточняет, что это сделано, чтобы соблюсти действующее законодательство России.

В Медузе не получали уведомления о признании издания иностранным агентом, заявила гендиректор СМИ Галина Тимченко в разговоре с РИА «Новости». URA.RU направили запрос в министерство юстиции. Дозвониться до Тимченко не удалось.

Политолог Олег Матвейчев уверен, что издание давно пора было признать иностранным агентом, пишет RT. О подготовке нового реестра иноагентов сообщалось еще 19 февраля. Ранее статус иностранного агента получил «Альянс врачей», напоминает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...