Михаил Кожухов признался, что испытывает чувство стыда по отношению к грузинам Фото: Instagram Михаила Кожухова

Телеведущий и бывший пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина (1999-2000) Михаил Кожухов заявил о чувстве стыда перед народом Грузии из-за действий России. Своим мнением он поделился в Facebook.

«В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. За себя — перед веселыми, легкими людьми, с которыми никогда не расплатишься за их гостеприимство. [И за] Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», — написал Кожухов.

Единственное, что, по словам Кожухова, примиряет его с совестью, это прошлое российско-грузинских отношений. «Память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого. И грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн», — добавил телеведущий.

Михаил Кожухов был пресс-секретарем нынешнего президента России Владимира Путина в бытность его работы председателем правительства. Он проработал на должности пресс-секретаря с ноября 1999 по январь 2000 года. Также Кожухов известен как создатель и ведущий ряда тревел-шоу, в том числе, программы «Вокруг света».