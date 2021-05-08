Путин на параде Победы заявил об угрозе для России

Президент переживает, что вновь набирают силу «сборища недобитых карателей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многое из идеологии нацистов процветает и в настоящее время, представляя угрозу России и миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время празднования Дня Победы на Красной площади.

«Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивный план. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал президент, открывая парад Победы.

Кроме того, глава государства указал, что на сегодняшний день набирают силу «сборища недобитых карателей и их последователей», а также попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников. Мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, гарантия этого — доблестные вооруженные силы, добавил российский лидер.

Президент также обратился к ветеранам с поздравлениями по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что этот праздник был и будет для российского народа священным, приводит информацию телеканал 360.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-летием победы в Великой Отечественной войне. Отдельно он выделил народы Украины и Грузии, не поздравив при этом президентов этих стран Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. В поздравительной речи он выразил надежду, что соседи продолжат противостоять оправданию преступлений нацистов, напоминает « Царьград» .