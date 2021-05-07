Путин отказался поздравлять Зеленского с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-летием победы в Великой Отечественной войне. Отдельно президент выделил народы Украины и Грузии, не поздравив при этом президентов этих стран Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
«Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — говорится на сайте Кремля.
Президент России назвал выработанные за годы войны традиции братской дружбы и взаимовыручки основой для построения и развития хороших отношений между нашими странами, уточняет агентство Nation News. «Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны», — приводит RT его слова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что украинцы во Второй мировой войне боролись с фашизмом вместе с десятками народов. В том числе он отметил и вклад русского народа в Победу, передает телеканал 360. Зеленский также осудил любые попытки оправдать нацизм.
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