В Кремле объяснили слова Путина о «недобитых карателях»

На параде Победы Владимир Путин высказался о неонацизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова о «недобитых карателях», которые произнес президент РФ Владимир Путин во время парада Победы в Москве, означают то, что неонацизм в Европе «поднимает голову». Так представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил речь российского лидера.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», — приводит слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что действия неонацистов можно наблюдать, в частности, на Украине и в нескольких странах Прибалтики. «„Галичина“, которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — уточнил Песков.

Путин во время своей речи на параде Победы 9 мая заявил, что сейчас радикалы, террористы и те, кто «одержим идеей о своей исключительности» вновь пытаются поставить на вооружение идеи нацистов. «Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников», — приводит слова президента РФ телеканал 360.