СМИ: поставки российской вакцины в Германию оказались под угрозой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
ЕС до сих пор не одобрили Спутник V Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переговоры между Россией и Германией о поставке вакцины «Спутник V» так и не увенчались успехом. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о покупке американской вакцины у Biontech.

«Рада сообщить, что комиссия ЕС только что одобрила контракт на гарантированные 900 миллионов доз Biontech и Pfizer на 2021—2023 годы.» — сообщает в Twitter президент комиссии. Также она заявила, что последуют контракты и на на другие вакцины. Препараты компаний Curevac, Sanofi-GSK, а также российская вакцина «Спутник V» все еще ожидают утверждения.

В марте российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство вакцины в Италии, Испании, Франции и Германии. Однако Европа пока отказывается от продажи «Спутника V» — там опасаются, что аналогичные европейские препараты не выдержат конкуренции. Иностранные СМИ считают, что Германия закупит вакцину «Спутник V», минуя общеевропейские власти в Брюсселе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...