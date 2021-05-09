СМИ: поставки российской вакцины в Германию оказались под угрозой

ЕС до сих пор не одобрили Спутник V Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переговоры между Россией и Германией о поставке вакцины «Спутник V» так и не увенчались успехом. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о покупке американской вакцины у Biontech.

«Рада сообщить, что комиссия ЕС только что одобрила контракт на гарантированные 900 миллионов доз Biontech и Pfizer на 2021—2023 годы.» — сообщает в Twitter президент комиссии. Также она заявила, что последуют контракты и на на другие вакцины. Препараты компаний Curevac, Sanofi-GSK, а также российская вакцина «Спутник V» все еще ожидают утверждения.

В марте российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство вакцины в Италии, Испании, Франции и Германии. Однако Европа пока отказывается от продажи «Спутника V» — там опасаются, что аналогичные европейские препараты не выдержат конкуренции. Иностранные СМИ считают, что Германия закупит вакцину «Спутник V», минуя общеевропейские власти в Брюсселе.