Александра Мешкова давно не было на светских мероприятиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В мультимедийном парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге открылась новая выставка про разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова. Фронтменами презентации с участием первых лиц региона были три генерала: начальник свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев, шеф свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков и глава свердловского СК Михаил Богинский — участники так называемого «клуба генералов» — неформального сообщества влиятельных силовиков.

Экспозицию подготовил «Фонд святой Екатерины», учрежденный меценатами Игорем Алтушкиным (глава РМК), Андреем Козицыным (гендиректор УГМК) и Андреем Симановским (глава «Сима-ленда»). Помимо бизнесменов и силовиков, первыми с экспонатами смогли познакомиться главнокомандующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Евгений Куйвашев, некоторые его заместители и министры, сенатор Эдуард Россель и мэр Алексей Орлов.

Выставку открыло выступление актера Дмитрия Дюжева с военной песней «Журавли» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главная гордость организаторов выставки — голографический театр. Голограмма воспроизводит фигуру Кузнецова в натуральную величину и создает эффект живого общения с разведчиком. Таких технологий, утверждают организаторы, не увидеть больше ни в одном музее мира. «Сохранить память о подвиге Николая Кузнецова — наш долг, поскольку даже после смерти героя по сей день некоторые видят в нем опасного противника, стремясь предать его имя забвению. Но для нас он навсегда останется настоящим патриотом, отважным и готовым к самопожертвованию», — сказал Игорь Алтушкин.

По окончании показа Зиновьев, Богинский, Мешков и Лапин поехали на фуршет к губернатору, сообщает источник URA.RU в его окружении. По неофициальной информации, к делегации силовиков чуть позже присоединились врио прокурора области Вадим Чукреев и глава регуправления Росгвардии генерал-майор Константин Шуршин.

Голограмма Николая Кузнецова — кульминация представления. Как рассказывают авторы экспозиции, изображение легендарного разведчика воспроизводили при помощи актера Павла Зелинского, игравшего в рейтинговом итальянском сериале «Гоморра» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этим интерактив не ограничивается. На правой стороне экспозиции расположена зона, где посетители могут отправить сообщения с помощью азбуки Морзе, отстучать на пишущей машинке зашифрованные послания, послушать по радио официальные речи и рассмотреть 3D-модели оружия Николая Кузнецова Фото: Анна Майорова © URA.RU

А на левой стороне находится большая интерактивная карта, которая рассказывает о главных миссиях Кузнецова и об их историческом контексте. Подобными технологиями организаторы стараются завоевать интерес к истории у детей Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины»

Для всеобщего посещения площадка откроется 10 мая (стоимость билета — 300 рублей). Авторы экспозиции ждут повторения прошлогоднего успеха: первая выставка о Николае Кузнецове, открывшаяся в разгар пандемии коронавируса в 2020-м, была настолько популярна (около десяти тысяч посетителей), что в июле ее запустят на ВДНХ в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские меценаты Игорь Алтушкин (по центру) и Андрей Козицын (справа) за неделю дважды сумели собрать на своих площадках не только политиков, но и самых статусных силовиков, которые редко участвуют в светских мероприятиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генералов нечасто можно увидеть вместе. По одной из версий, это может говорить о том, что после отъезда из Екатеринбурга прежних начальников ГУ МВД, ФСБ и СК новый «клуб» так и не сформировался Фото: Анна Майорова © URA.RU

Алексей Зиновьев покинул выставку последним из генералов (почти в одно время с Лапиным). К тому моменту их коллеги уже находились в резиденции главы региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

А Михаил Богинский (который по традиции прибыл с супругой) — в числе первых, в компании губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU