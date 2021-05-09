Фармаколог раскрыл, кому необходимо принимать БАДы

В России могут появиться специалисты по биологически активным добавкам Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Биологически активные добавки (БАДы) нужно принимать всем, кто ведет активную жизнь и устает на работе. Об этом URA.RU рассказал клинический фармаколог, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер.

«БАДы абсолютно необходимы любому человеку, ведущему активный образ жизни. Это большие нагрузки на работе, хроническая усталость, путешествия, нагрузки, связанные с нарушением режима сна, нарушение питания. Целевая группа номер один — это успешные активные люди», — сказал Эдигер. Он отметил, что сам разработал более 100 БАДов и витаминно-минеральных комплексов и знает множество схем, как скорректировать состояния, связанные с хроническим стрессом, авитаминозом, неправильным питанием и образом жизни.

«Для таких людей поход ко врачу, как правило, ничего не дает, поскольку они видят пороговые значения анализов. Если нет диагноза, то нет лекарственной терапии, придется заниматься некой грамотной самопомощью», — сообщил эксперт. В этой ситуации фармаколог рекомендовал БАДы с жестко прописанным ингредиентным составом и утверждениями об эффективности. Он убежден, что помимо квазиспециалистов по БАДам и диетологов появятся так называемые БАД-промоутеры, которые будут информировать людей об этих препаратах.

Ведущий фармацевт Ирина Булыгина выступила против бесконтрольного приема подобных препаратов. Она уверена, что некоторые из комплексов способны нанести вред, поскольку в составе могут оказаться несовместимые ингредиенты.