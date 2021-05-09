Перед началом приема любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прием биологически активных добавок может привести к проблемам со здоровьем. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась ведущий фармацевт Ирина Булыгина.

«Безвредных лекарств не бывает. В лучшем случае они будут бесполезны, а в худшем они могут нанести вред здоровью», — сказала Булыгина. Она подчеркнула, что рынок БАДов в России не регламентируется, а эффективность препаратов не подтверждается клиническими испытаниями. По ее словам, в составе комплексов могут быть несовместимые вещества. «Чем больше витаминов и микроэлементов, тем с большей долей вероятности это не будет усваиваться. Например, кальций и магний являются антагонистами», — объяснила фармацевт.

Специалист по фармацевтическому рынку, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер в беседе с агентством отметил, что существует масса исследований, посвященных ингредиентам и их комбинациям, а БАДах. Если они изготавливаются солидными фирмами, то можно быть спокойным с точки зрения эффективности и безопасности, отметил эксперт. «Их нужно рассматривать, как средства самопомощи. Их нельзя рассматривать, как недолекарства, потому, что современные БАДы имеют параметры, которые сопоставимы с лекарствами по эффективности», — сообщил Эдигер.

По данным исследования компании DSM Group, в России на треть вырос спрос на биологически активные добавки. Россияне стали больше покупать витамины, чтобы укрепить иммунитет, и запасаются препаратами впрок из-за опасения, что они подорожают.