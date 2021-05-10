Врач Мясников раскрыл главную ошибку при тяжелых болезнях

Даже тяжело больные могут выздороветь будь они активнее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Всем, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, необходимо не прекращать физическую активность. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — цитируют Мясникова РИА «Новости».

Медик отметил, что это очень важно даже для людей, которые прикованы болезнью к постели. Они должны выполнять упражнения в кровати. По его словам, для этих целей существует определенная шкала измерения активности больного. Пациент должен заполнить анкету, за счет которой дается прогноз о его выздоровлении на ближайшее будущее.

Ранее, Мясников заявлял, что «таблетки под язык» для резкого снижения давления представляют опасность для здоровья человека. Медикаменты противопоказаны для самолечения. Их прием приводит к «несметному количеству» случаев инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности. Об этом сообщает RT.RU.