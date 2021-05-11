Полиция задержала стрелявшего подростка, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция задержала стрелявшего в школе №175 в Казани. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», — цитирует РИА «Новости» источника. Детали происшествия уточняются.

На место происшествия направили 20 бригад скорой помощи. По предварительной информации, пострадали семь человек.

Стрельба началась в школе №175 в Казани 11 мая. Очевидцы сообщают о взрывах.