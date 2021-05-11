В казанской школе задержан стрелок, устроивший бойню. Видео

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Полиция задержала стрелявшего подростка, сообщают СМИ Фото:

Полиция задержала стрелявшего в школе №175 в Казани. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», — цитирует РИА «Новости» источника. Детали происшествия уточняются.

На место происшествия направили 20 бригад скорой помощи. По предварительной информации, пострадали семь человек.

Стрельба началась в школе №175 в Казани 11 мая. Очевидцы сообщают о взрывах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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