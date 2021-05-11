В казанской школе, где началась стрельба, прогремело 7 взрывов

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В школе №175 в Казани прогремело семь взрывов (архивное фото) Фото:

В казанской школе, где подросток устроил стрельбу, произошло семь взрывов. Об этом сообщил источник с места событий.

«Порядка 7 взрывов прогремело в казанской школе», — передает telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на источник. В пресс-службе МВД по республике Татарстан в разговоре с URA.RU отказались комментировать происходящее.

Ранее сообщалось, что в казанской гимназии №175 открыл стрельбу подросток. По предварительным данным, погибло как минимум восемь детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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