В казанской школе, где началась стрельба, прогремело 7 взрывов

В школе №175 в Казани прогремело семь взрывов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В казанской школе, где подросток устроил стрельбу, произошло семь взрывов. Об этом сообщил источник с места событий.

«Порядка 7 взрывов прогремело в казанской школе», — передает telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на источник. В пресс-службе МВД по республике Татарстан в разговоре с URA.RU отказались комментировать происходящее.

Ранее сообщалось, что в казанской гимназии №175 открыл стрельбу подросток. По предварительным данным, погибло как минимум восемь детей.