В казанской школе, где началась стрельба, прогремело 7 взрывов

В школе №175 в Казани прогремело семь взрывов (архивное фото)
В казанской школе, где подросток устроил стрельбу, произошло семь взрывов. Об этом сообщил источник с места событий.
«Порядка 7 взрывов прогремело в казанской школе», — передает telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на источник. В пресс-службе МВД по республике Татарстан в разговоре с URA.RU отказались комментировать происходящее.
Ранее сообщалось, что в казанской гимназии №175 открыл стрельбу подросток. По предварительным данным, погибло как минимум восемь детей.
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