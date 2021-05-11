Губернатор Татарстана вошел в школу, где идет бойня

Губернатор республики Татарастан Рустам Минниханов вошел в казанскую школу №175, где идет стрельба. Об этом сообщил источник с места событий.
«Рустам Минниханов вошел в здание школы №175», — передает РБК со ссылкой на источник. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в разговоре с РИА «Новости» сообщила, что Минниханов выехал на место происшествия. Он сделал это, как только получил информацию о стрельбе.
Стрельба в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. По предварительной информации, было убито более 10 человек, большинство из которых дети. Более 30 человек пострадали.
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