Губернатор Татарстана вошел в школу, где идет бойня

Рустам Минниханов вошел в школу, где стрелок удерживает заложников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Губернатор республики Татарастан Рустам Минниханов вошел в казанскую школу №175, где идет стрельба. Об этом сообщил источник с места событий.

«Рустам Минниханов вошел в здание школы №175», — передает РБК со ссылкой на источник. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в разговоре с РИА «Новости» сообщила, что Минниханов выехал на место происшествия. Он сделал это, как только получил информацию о стрельбе.

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. По предварительной информации, было убито более 10 человек, большинство из которых дети. Более 30 человек пострадали.