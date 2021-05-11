Путин дал спецпоручение Золотову после стрельбы в казанской школе

Росгвардии положено создать новое положение о видах оружия Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову создать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках граждан. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение Золотову — срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть использовано в гражданском обороте. Дело в том, что в качестве охотничьего оружия регистрируются виды оружия, которые во многих странах используются как штурмовые», — заявил Песков во время конференц-колла.

Также он уточнил, что Путин глубоко соболезнует родственникам жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Нападение злоумышленника на гимназию №175 в Казани произошло 11 мая. 19-летний стрелок был задержан живым. В результате были убиты 8 человек, более 30 пострадали. Большинство погибших — дети. URA.RU собрало главное к этому часу о массовом убийстве в учебном заведении.

Нападение злоумышленника на гимназию №175 в Казани произошло 11 мая. 19-летний стрелок был задержан живым. В результате были убиты 8 человек, более 30 пострадали. Большинство погибших — дети. URA.RU собрало главное к этому часу о массовом убийстве в учебном заведении.