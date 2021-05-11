Источник раскрыл, каким оружием были убиты люди в школе Казани

Модель ружья, из которого стрелял Ильназ Галявиев, устроивший бойню в казанской школе №175 была такой же, как и у стрелка в керченской школе Владислава Рослякова. Об этом сообщил источник в оружейной отрасли.
«Ильназ Галявиев был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT— тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков», — передает telegram-канал Mash. Там отметили, что это оружие одна из самых дешевых боевых моделей.
Стоимость ружья — от 30 до 40 тысяч рублей. Источник сообщает, что стрелок казанской школы купил оружие через два дня после отчисления из колледжа.
Стрельба в школе в Казани началась 11 мая. В результате действий злоумышленника погибли 11 человек. Росляков, открывший стрельбу в школе в Керчи в 2018 году, убил 21 человека.
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