Власти: сколько денег выплатят семьям жертв стрельбы в Казани

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400 тысяч будет направлено тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Семьям погибших при стрельбе в Казани выплатят по 1 млн. рублей. Такое решение приняли власти Татарстана.

«Семьи погибших при стрельбе в Казани получат по 1 млн рублей», — пишет RT в своем telegram-канале. Кроме того, 400 тысяч будет направлено тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом, направленным против детей. По его словам, это «самое подлое, самое низкое, что можно представить».

Сейчас в правительстве республики Татарстан проходит заседание антитеррористической комиссии. Подросток открыл стрельбу 11 мая в казанской гимназии №175. По последним данным правительства республики погибло 8 человек, 20 человек пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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