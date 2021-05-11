СМИ: соратника Деда Хасана задержали в его турецкой квартире

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Татуировки на руках бывшего заключенного, заключенные, зек, вор в законе, криминал
Авторитета пыталась выселить из квартиры бывшая возлюбленная Фото:
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Противостояние воров в законе

Полиция задержала вора в законе Гию Гальского (Георгия Зарандия) из клана Деда Хасана (Аслана Усояна) в его квартире на турецком курорте Анталия. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитета попыталась выселить из квартиры бывшая подруга, экс-участница дуэта «ТАТУ» Юлия Волкова. Она прибегла к помощи чеченских коллекторов, которые оказывали на Гию Гальского давление по телефону. После этого вор в законе заблокировал свой номер, чтобы прекратить звонки.

Одновременно с этим произошел конфликт Зарандии с зугдидскими ворами в законе из клана Джангвеладзе. Гия Гальский пытался взять под свой контроль строительство морского порта на границе Зугдидского и Гальского районов Грузии и Абхазии.

Турецкая полиция забрала Зарандию из его антальской квартиры, где он забаррикадировался от бывшей возлюбленной и конкурентов. Сейчас его готовят к депортации.

О романе Юлии Волковой и Гии Гальского стало известно в 2015 году. Год спустя певица заявила, что полностью свободна, хотя и продолжает видеться с Зарандией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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