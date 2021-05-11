Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

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В ДТП столкнулись два автомобиля Фото:

В аварии в центре Екатеринбурга пострадали семь человек, у двоих из них тяжелые травмы. Их доставили в городские больницы, об этом рассказали URA.RU в информагентстве «Ночные новости».

«У ребенка ушиб колена, у другого ребенка сотрясение головного мозга тяжелой степени», — сообщили в информагентстве «Ночные новости». У бабушки тяжелая черепно-мозговая травма, у мужчины перелом ноги и черепно-мозговая травма, у женщины сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. При этом водители не пострадали.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга вечером 11 мая столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Seat Leon. В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. На месте аварии находятся две пожарных машины и одна скорой помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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