Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

В ДТП столкнулись два автомобиля Фото: «Ночные новости»

В аварии в центре Екатеринбурга пострадали семь человек, у двоих из них тяжелые травмы. Их доставили в городские больницы, об этом рассказали URA.RU в информагентстве «Ночные новости».

«У ребенка ушиб колена, у другого ребенка сотрясение головного мозга тяжелой степени», — сообщили в информагентстве «Ночные новости». У бабушки тяжелая черепно-мозговая травма, у мужчины перелом ноги и черепно-мозговая травма, у женщины сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. При этом водители не пострадали.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга вечером 11 мая столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Seat Leon. В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. На месте аварии находятся две пожарных машины и одна скорой помощи.