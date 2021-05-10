ДТП произошло возле Оперного театра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пересечении улицы Мамина Сибиряка и проспекта Ленина в Екатеринбурге вечером 11 мая столкнулись автомобили Toyota Camry и Seat Leon. Пострадали семь человек, рассказали URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД.

«Возле дома по адресу Ленина, 48 произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, один из автомобилей проехал на красный свет. От удара одну из машин отбросило на тротуар возле остановки «Оперный театр», где находились люди.

По словам очевидцев, Toyota выехала на зеленый свет по Мамина Сибиряка со стороны Первомайской в сторону Малышева. Seat Leon выехал на перекресток на красный свет и после удара его же отбросило на пешеходов. Пострадали в основном пешеходы, уточнили URA.RU в информагентстве «Ночные новости».

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. На месте аварии также находится одна машина скорой помощи и две пожарных.

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»