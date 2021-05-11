Курганский шансонье Жека снялся в легендарной программе

Шансонье из Кургана Жеку покажут на канале «Россия 1» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки на столе», стал героем передачи «Когда все дома» на канале «Россия 1». Съемки прошли на даче музыканта, рассказал он на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня прямо на даче отсняли передачу „Когда все дома“. Симпатичные профессионалы во главе с абсолютно не пафосной звездой телевидения Тимуром Кизяковым, вежливо поинтересовались семейными корнями, устоями и значимыми моментами жизни. Получилась добрая, домашняя беседа за чашкой чая», — написал певец. Эфир программы состоится 16 мая.

В комментариях на странице певца его поклонники написали, что обязательно посмотрят программу. «Узнаем о семье Григорьевых новые факты жизни и интересные исторические моменты. Уверен, будет интересно», — написал artyomavagimov.

URA.RU ранее писало, что Жека опубликовал фрагмент клипа на песню с куплетом, которого нет в варианте исполнения певца Григория Лепса. Григорьев отметил, что у «Рюмки водки» есть две версии. Опубликованный в посте куплет исполняла группа «Майор Сергеев», вокалистом которой он был. Первые альбомы группы «Майор Сергеев» были записаны в 1986 году. В 1999 году группа сменила название и распалась в 2001 году.

Евгений Григорьев (Жека) стал героем передачи «Когда все дома» Скрин из Instagram Жеки