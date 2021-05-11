В ГУ МЧС по Пермскому краю сменилось руководство

В ГУ МЧС по Пермскому краю новый руководитель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ГУ МЧС по Пермскому краю временно возглавил Александр Урусов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 11 мая Урусов Александр Валерьевич — временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю», — говорится на сайте. Урусов является уроженцем Костромской области. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Пензенской области.

URA.RU писало, что прежний руководитель ГУ МЧС края Андрей Бабинцев был освобожден от занимаемой должности. Руководство ведомством было временно возложено на первого замначальника управления Игоря Хлебникова.