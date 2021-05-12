В Госдуме попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие

В Госдуме считают, что люди с судимостью не должны получать лицензию на оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять запрет на выдачу лицензий на оружие судимым россиянам и тем, кто был замечен пьяным за рулем. Соответствующий документ рассмотрит в первом чтении Госдума РФ.

«[Предлагается запретить] выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями», — пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Также предполагается, что лицензии на оружие не получат те, кто был наказан за езду в состоянии опьянения или передавал свой автомобиль нетрезвому водителю.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят возможность запретить распространять инструкции по изготовление оружия. Предполагается, что такие материалы будут удаляться из интернета.

Днем ранее, 11 мая в школе Казани молодой мужчина по имени Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После ээтого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. Однако экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев выразил мнение, что эта мера не поможет избавиться от трагедий.