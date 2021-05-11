Экс-глава оружейного движения: почему запрет на оружие не поможет

Преступник может самостоятельно изготовить оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Полный запрет на гражданское оружие не поможет избежать трагедий, как стрельба в казанской школе. Как рассказал URA.RU экс-председателm правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, преступник найдет способ навредить окружающим.

«Можно вообще запретить оружие, как в Китае, но безопаснее от этого не будет. Если преступнику нужно оружие, то он его найдет, украдет или сделает», — сказал Шмелев. По его мнению, существует проблема в отсутствии безопасности самих школ. «Он пришел в школу. Он знал, что там ему никто ничего противопоставить не сможет. У нас в школе не обучены действовать в экстренных ситуациях», — подчеркнул экс-глава движения. Собеседник агентства подчеркнул, что дети не знают, как себя вести, а охрана, которая находится в школе не сможет их защитить.

С тем, что запрет на оружие бесполезен согласился президент регионального объединения работодателей в сфере безопасности Георгий Соболев. По его словам, чаще всего охрана осуществляется внутри самой школы, а не на улице. «Территорию нужно обеспечить системой видео наблюдения. Камеры в школах имеются, так как в них располагаются избирательные участки. Если перенаправить их на внешний контроль, особых затрат не потребуется», — предложил Соболев. По его словам, это поможет предотвратить ряд преступлений, так как злоумышленника можно будет заметить до того, как он вошел в здание.

Также он отметил, что был одним из инициаторов программы «Школа безопасности для детей и родителей», в рамках которой планировались лекции для учащихся. «Это было лет 10 назад. Администрации школ оказались к этому не готовы, им было это не интересно», — сообщил президент объединения.

В казанской школе №175 произошла массовая бойня. Выпускник Ильназ Галявиев открыл стрельбу. В результате действий злоумышленника погибли, по разным данным, от восьми до девяти человек. В Татарстане объявили траур и отменили занятия. По данным Росгвардии, на месте не было охраны. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову создать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках граждан.