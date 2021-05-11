Росгвардия: в школе, где произошла бойня, не было охранника

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В школе, куда проник стрелок с оружием, не было охранника Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

В казанской школе №175, где произошла массовая бойня, не было охранника. Об этом рассказал советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что из систем безопасности была только кнопка, соединенная с пунктами охраны.

Хинштейн рассказал, что из школы поступил сигнал. После этого на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Стрелок Ильназ Галявиев устроил бойню в школе 11 мая. От его действий пострадали более 30-ти человек. 11 из них погибли. В Минпросвещения РФ сообщили, что преступник вошел в школу через центральный вход.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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