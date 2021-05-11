Росгвардия: в школе, где произошла бойня, не было охранника

В казанской школе №175, где произошла массовая бойня, не было охранника. Об этом рассказал советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
«Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что из систем безопасности была только кнопка, соединенная с пунктами охраны.
Хинштейн рассказал, что из школы поступил сигнал. После этого на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Стрелок Ильназ Галявиев устроил бойню в школе 11 мая. От его действий пострадали более 30-ти человек. 11 из них погибли. В Минпросвещения РФ сообщили, что преступник вошел в школу через центральный вход.
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