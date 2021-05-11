В Челябинске обезвредили банду железнодорожных мошенников

Банда мошенников инсценировала получение травм в поездах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области обезвредили банду мошенников, которые наживались на страховых случаях в поездах. Сумма компенсаций превышает пять миллионов рублей. В поимке 16 членов группировки в общей сложности приняли участие более 200 полицейских, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, противоправную схему организовал житель Кыштыма. Вместе со своим знакомым он подыскивал лиц, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте, а также очевидцев. Все согласившиеся проходили соответствующий инструктаж», — сообщила Волк.

Один из участников банды инсценировал падение в поезде, в результате которого получил якобы серьезную травму плеча. Ему удалось получить более 1.3 миллиона рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного Урала сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны 16 подозреваемых. В общей сложности в проведении мероприятий было задействовано свыше 200 представителей правоохранительных органов», — добавила Волк. По данным полиции, уже установлены обстоятельства семи случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка пяти миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Глава банды находится под стражей. Расследование продолжается.