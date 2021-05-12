Рабочий коллектив МУП «Сургутские районные электрические сети» пожаловались на своего директора губернатору ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники МУП «Сургутские районные электрические сети» обвинили директора Владислава Васькова в развале предприятия и урезании зарплат. Копия коллективного обращения имеется в распоряжении URA.RU.

«За время его руководства наша организация просто разваливается на глазах. Наблюдается такая тенденция, как значительное уменьшение заработной платы рабочих. Меньше стали платить за выслугу лет. Владислав Васьков проводит какие-то махинации», — пишет анонимный автор обращения. Письмо с коллективным обращением было адресовано губернатору Югры Наталье Комаровой и главе Сургутского района Андрею Трубецкому.

Источник URA.RU, знакомый с работой СРЭС отметил, что в отличие от сотрудников, сам директор предприятия заработком не обделен. «Его годовой доход за 2019 год превысил шесть миллионов рублей. Выходит, что у Васькова зарплата больше 500 тысяч рублей в месяц. Судя по декларации, это больше, чем зарабатывает губернатор [ХМАО Наталья Комарова]», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту агентства объяснили, что письмо было анонимным, указанного автора письма среди работников организации не числится. Тем не менее по обозначенным обвинениям была проведена служебная проверка. «Факты, указанные в письме, были проверены совместно с представителями профсоюзной организации. Они не подтвердились», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО коммунальщику, оставившему город без воды, грозит тюрьма. Тогда экс-директору МУП «Управление городского хозяйства» из Пыть-Яха Александру Рабиновичу, который оставил город без чистой воды, грозило 4 года лишения свободы.