12 мая 2021

В России решили ужесточить правила оборота гражданского оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ хотят ужесточить наказание за незаконный оборот гражданского оружия Фото:

Административную ответственность за оборот легкой пневматики или холодного оружия для самообороны могут ввести в России. Соответствующие в КоАП РФ разрабатывают депутаты Госдумы.

«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — цитирует ТАСС заявление парламентариев. В законопроекте предлагается увеличить срок давности и привлечения к ответственности за нарушение правил оборота гражданского оружия с двух месяцев до одного года.

Параллельно депутаты хотят ужесточить административную ответственность за утрату оружия, а КоАП дополнить ответственностью за публикации в интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия. Инициатива направлена в правительство России для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.

С инициативой депутаты выступили после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, пишут «Дни.ру». 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия. Например, в Госдуме уже попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила регулярно проверять психику тех, кто имеет оружие, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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