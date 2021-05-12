Ильназа Галявиева, который устроил массовую стрельбу в школе Казани, арестовали на два месяца. Такое решение вынес суд.
«Ильназ Галявиев арестован на два месяца по делу о нападении на казанскую гимназию», — приводит РИА «Новости» решение суда. В ходе заседания Галявиев заявил, что у него нет претензий к выбору такой меры пресечения.
19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в школе Казани. Пострадали десятки человек, девять умерли. Свою вину стрелок признал. Юноше грозит пожизненное заключение, если экспертиза признает его вменяемым. По данным СКР, Галявиев неоднократно обращался к медикам с жалобами на сильные головные боли. Врачи выявили у него рак мозга.
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